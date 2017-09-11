Ванільний цукор із «родзинкою». Попереджена спроба передачі наркотиків до колонії

Мешканка Маріуполя відправила посилку з прихованою наркотичною речовиною для селідівського ув’язненого. Проте на півшляху вантаж було зупинено правоохоронцями. Правопорушниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

З початку цього року правоохоронцями попереджено 20 спроб передачі наркозілля особам, що утримуються у режимних установах, і кожного разу правопорушники вигадують нові способи транспортування наркотичних речовин.

Так до чергової частини Селидівського відділення поліції надійшла інформація про те, що до виправної колонії службою експрес-доставки надійшла посилка для 40-річного ув’язненого.

Під час огляду посилки з’ясувалося, що вона містить амфетамін, замаскований під ванільний цукор у пакетиках.

Сам адресат нарковмісної посилки від неї відмовився та зазначив, що ні від кого нічого не чекав. Під час перевірки було встановлено — переказ відправила мешканка Маріуполя.

Наркотична речовина вилучена та направлена на експертизу. Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі вживаються заходи щодо затримання адресантки.