«Ваша картка заблокована, необхідно пройти ідентифікацію» — такі смс-повідомлення розсилали аферисти громадянам від імені банків. Дізнавшись потрібні реквізити, шахраї переводили гроші постраждалих на свій рахунок та знімали готівку.

Співробітники карного розшуку Лівобережного відділення поліції затримали 2 чоловіків, які за допомогою мобільного телефону та інтернету вчиняли шахрайські дії, а саме, представлялися співробітниками банків та повідомляли користувачам, що нібито їх банківські рахунки заблоковано.

Жертв обирали випадковим способом, навмання набираючи різні номери телефонів. Коли власник картки передзвонював на вказаний шахраями телефон, щоб «розблокувати» рахунок, зловмисники виманювали у нього конфіденційну інформацію. Використовуючи персональні дані клієнтів, махінатори заволодівали всіма їх коштами.

За попередніми підрахунками, таким способом підозрювані привласнили майже 9 тисяч гривень. Наразі в Лівобережному районі зафіксовано 3 потерпілих від їх протиправних дій.

Затримані товариші 27 та 28 років переїхали до Маріуполя з Донецька та Добропілля. Раніше обидва вже притягувалися до відповідальності за майнові злочини.

Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих. Перевіряється інформація щодо причетності зловмисників до аналогічних злочинів на території України.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.