Вбив, сховав, а потім викинув – розкрито цинічне вбивство

Тіло мешканця з видимими тілесними ушкодженнями виявили місцеві мешканці. Зловмисник вбив товариша та на 2 дні залишив труп у гаражі, поки повністю не впевнився в його смерті. Далі- викинув його поблизу будинку потерпілого.Поліцейським знадобилася доба, аби встановити особу підозрюваного.

На лінію «102» надійшло повідомлення від очевидця, який знайшов тіло невідомого чоловіка поблизу дитячого садочку. На місце події виїхало керівництво Приморського відділення поліції та слідчо-оперативна група.

Було встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок множинних ударів по голові.

Розшуковці встановили особу загиблого. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який вже протягом двох діб не повертався додому.

Поліцейські провели комплекс першочергових оперативних заходів, за допомогою яких встановили повні обставини злочину та впродовж доби викрили вбивцю.

З’ясувалося, що словесний конфлікт між знайомими у стані алкогольного сп’яніння закінчився тяжким злочином. 35-річний чоловік наніс жертві декілька ударів по голові, які виявилися несумісними з життям.

Злякавшись, що понесе покарання за скоєне, зловмисник всіляко приховав сліди злочину, а тіло померлого відніс до свого гаражу, де тримав протягом двох днів. Розуміючи, що вбитого будуть шукати родичі, вночі вивіз тіло та залишив поблизу місця мешкання чоловіка.

Підслідний раніше притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння насильства у родині.

За даним фатом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7до 15 років позбавлення волі.