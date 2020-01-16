Вбивство пенсіонера у Мангушському районі

Смертельні удари чоловікові завдала його 47-річна родичка. Наразі триває досудове розслідування, жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вранці, до Мангушського відділення поліції надійшла інформація, що у одному з місцевих селищ сталося вбивство. За викликом було спрямовано слідчо-оперативну групу.

Лікарі констатували смерть 75-річного чоловіка. В ході слідчих дій було встановлено, що останній помер від завданих йому тілесних ушкоджень, а спричинила їх йому — донька.

Напередодні ввечері між родичами виник конфлікт, в ході якого жінка схопила дерев’яну дошку відлупцювала пенсіонера.

Отримані травми виявилися несумісними із життям. За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.