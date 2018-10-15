Вбивство під дією алкогольного сп’яніння

Під дією алкогольного сп’яніння зловмисник спричинив маріупольцю ножові поранення, від яких він помер. Зловмисника було затримано одразу після скоєння злочину.

До Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, про те, що до лікарні із численними ножовими пораненнями госпіталізований 59-річний чоловік. Від отриманих травм потерпілий помер.

На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи Лівобережного відділення поліції.

Опитавши свідків події та перевіривши місце злочину впродовж кількох хвилин поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний знайомий потерпілого.

Встановлено, що напередодні в ході вживання спиртних напоїв, під час сварки зловмисник завдав маріупольцю 4 удари ножем по тулубу, кінцівках та у живіт.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Підозрюваного затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.