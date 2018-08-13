Вбивцю двох жiнок засуджено до довічного позбавлення волі

Іллічівський районний суд виніс вирок підозрюваному у жорстокому вбивстві подруг – решту свого життя мешканець 1986 року народження проведе у місцях позбавлення волі. Влітку 2017-го чоловік задушив дівчат, а щоб сліди ніколи не привели до нього, підпалив помешкання.

Звичайний виклик про пожежу у липні минулого року змусив розшуковців Маріуполя та обласного главку два дні напружено працювати у пошуках винного. ДСНС-ники при ліквідації займання виявили трупи мешканок 1987 та 1989 року народження. Експерти знайшли сліди насильницької смерті, а в квартирі – кілька осередків пожежі. Оперативники взялися відновлювати події з вечора напередодні та шукати ймовірних свідків злочину.

- Під час опитування мешканців будинку, сусідів будь-яких відомостей, які б сприяли розкриттю, отримати не вдалося. Однак, протягом дня була повністю відновлена картина подій, що передували вчиненню злочину, і було встановлено, що потерпілі познайомились з чоловіком. В подальшому на нього і впали підозри співробітників кримінальної поліції, — прокоментував вбивство заступник начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області Артем Кисько.

Коли особу зловмисника було встановлено, він вже знав, що його шукають, і «заліг» в одному з районів міста.

До спецоперації із його затримання було підключено спецпризначенців з КОРДу.

В ході досудового розслідування підозрюваний провину свою повністю визнав і пояснив правоохоронцям мотиви та спосіб вчинення вбивства.

Наразі його засуджено до довічного позбавлення волі за п.9,13 ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» та ч.2 ст.194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України.