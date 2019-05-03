Вдруге за місяць поліцейські повернули додому 15-річного втікача

Хлопець двічі втікав з дому та мандрував містом. В перший раз гуляв три доби. В обох випадках правоохоронці повертали його додому за декілька годин після звернення бабусі до поліції.

Наприкінці квітня підліток пішов гуляти та кожного дня дзвонив бабусі, що залишиться ночувати у друга, а сам при цьому спав, де прийдеться. На третю добу хлопець на зв’язок не вийшов, і бабуся викликала поліцію. Останнього разу, коли онук не прийшов уночі, одразу повідомила до поліцейських.

Правоохоронці перевірили всі місця можливого перебування дитини та в перший раз знайшли втікача у покинутих залізничних вагонах. А зараз — у люку теплотраси.

Батько хлопчика позбавлений батьківських прав, бабуся-опікун сама виховує двох дітей. Зі слів старшого брата, підліток не хоче жити з бабусею і тому ходить гуляти містом.

Працівники ювенальної превенції Центрального відділу поліції провели з неповнолітнім та бабусею профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та розповіли про негативні наслідки перебування дитини на вулиці.

Наразі з сім’єю працюють соціальні служби. Також розглядаються матеріали за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей».

Нагадуємо, якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.