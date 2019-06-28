Вдячність в очах людей – найцінніше, що може бути

В дитинстві їй пророчили майбутнє танцюристки, а вона пішла за покликом мрії. Олена Бурнос рік віддала службі у Нацполіції та спрямувала до суду понад 35 кримінальних проваджень.

Мрія бути поліцейським у Олени з’явилася ще в дитинстві. Батько нерідко розповідав доньці про свою службову діяльність, адже у 1990-х роках чоловік працював слідчим у міліції Маріуполя.

«З малих років я професійно займалася естрадними танцями. Знайомі пророчили, що я буду видатною танцюристкою. Проте, в мене була зовсім інша мрія – стати поліцейським, а саме слідчим», — говорить дівчина.

У 2014 році вона вступила до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Вже у 2018 році колишня курсантка вузу повернулася у рідне місто, де відразу почала працювати у Центральному відділі поліції.

«Першою справою було шахрайство. Тоді я встановила чоловіка, який попросив у пенсіонерки мобільник, аби «зателефонувати родичам». Жінка повірила йому, а він, отримавши гаджет, просто втік», — згадує Олена.

Ще зі школи дівчина мріяла захищати тих, хто потрапив у біду. Це така собі жінка-супергерой, яка встановлює злочинців та на законодавчому рівні робить усе, щоб вони понесли покарання.

«Найприємніше – це вдячність у очах людей, яким я допомогла. Їхню щирість не купиш ні за які гроші – і це безцінно, це надихає», — ділиться 21-річна дівчина.

Зараз Олена Бурнос займає посаду слідчого за напрямком загально-кримінальних справ та кожне відкрите провадження вона доводить до кінця.