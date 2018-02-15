25 лютого відбулось чергове засідання клубу «Вечір з англійською у неділю». Робота клубу проходить в рамках реалізації проекту «MRPLife: Знайомимось, гуртуємось, розвіваємось».

На засіданні члени клубу продовжили знайомство з адміністративно-політичними частинами Великобританії. На цьому засіданні члени клубу знайомилися з Уельсом: його історією, природою, символами, особливостями валлійського мови. Паралельно з розповіддю про Уельс демонструвалися ролики з прекрасними пейзажами цієї країни. Присутні прослухали гімн валлійців «Land of my Fathers».

Засідання клубу відвідали гості – молоді люди з США, Норвегії та Вірменії. Вони спілкувалися з членами клубу, задавали питання, самі відповідали на питання. Звичайно, в день завершення Зимових Олімпійських ігор говорили і про спорт, зокрема, про те, що Олімпійська збірна з Норвегії посіла перше місце за кількістю медалей, що було особливо приємно представнику цієї країни.