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«Вечір з англійською у неділю»

Опубликовано 26 Фев 2018

1519653892-50225 лютого відбулось чергове засідання клубу «Вечір з англійською у неділю». Робота клубу проходить в рамках реалізації проекту «MRPLife: Знайомимось, гуртуємось, розвіваємось».

На засіданні члени клубу продовжили знайомство з адміністративно-політичними частинами Великобританії. На цьому засіданні члени клубу знайомилися з Уельсом:  його історією, природою, символами, особливостями валлійського мови. Паралельно з розповіддю про Уельс демонструвалися ролики з прекрасними пейзажами цієї країни. Присутні прослухали гімн валлійців «Land of my Fathers».

Засідання клубу відвідали гості – молоді люди з США, Норвегії та Вірменії. Вони спілкувалися з членами клубу, задавали питання, самі відповідали на питання. Звичайно, в день завершення Зимових Олімпійських ігор говорили і про спорт, зокрема, про те, що Олімпійська збірна з Норвегії посіла перше місце за кількістю медалей, що було особливо приємно представнику цієї країни.

Спілкування з носіями мови завжди буває дуже корисним, дозволяє кожному оцінити свій рівень знань, допомагає долати мовний бар’єр.

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