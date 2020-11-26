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Велика культурна столиця 2021: перший проєкт «Дорога до дому»

Опубликовано 30 Ноя 2020

98274-128683567_128831375502114_7635266106150529662_nМасштабна вистава-інсталяція «Дорога додому» — перший з проєктів, які будуть реалізовані у рамках програми «Маріуполь. Велика культурна столиця 2021». Проєкти не просто так мають свій порядок та тематику. Кожен з них — пункт єдиного маршруту, який проведе глядача по минулому, сьогоденню та майбутньому Маріуполя.

Дія вистави розгорнеться на трасі «Маріуполь – Донецьк», перетворюючи звичайну дорогу на перспективу у майбутнє.

Організатори зазначають: «Важливо, що ця подія робить акцент не на боротьбу та протистояння, а на мир та діалог, на те, що нас об’єднує, що дає нам надію, на наші спільні мрії̈ та на початок творення сучасної̈, нової̈ міфології̈».

Планується, що у проєкті візьмуть участь сучасні маріупольські та українські актори з різних міст, перформери, музиканти, а також міжнародні артисти. Крім того, в інсталяції̈ будуть задіяні новостворені просторові інсталяції̈ та рухомі машинні декорації̈.

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