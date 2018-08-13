Велопатруль врятував пенсіонерку з-під потягу

Літня жінка переходила колію, спіткнулася та впала на рейки перед локомотивом, що насувався. З пастки бабусю витягли співробітники туристичної поліції, які опинилися поруч. За 10 днів Ганна Мельницька та її напарник Дмитро Мадибура врятували щонайменше три життя.

Поліцейські велосипедисти патрулюють Приморський бульвар, де з одного боку – пляжі, а з іншого – готелі, ресторани та клуби. Тут завжди багато людей, крім того, проходить залізнична колія.

Щодня напарники проводять на колесах по 6 годин, курсуючи узбережжям Азовського моря до пізнього вечора. Також об’їжджають двори, дитячі майданчики, перевіряючи, чи все спокійно. За день намотують до 100 км.

Наближеність нарядів поліції до місць відпочинку та їх мобільність допомагають утримувати правопорядок та вчасно реагувати на події. Так, вже у перші дні служби в новому підрозділі швидка реакція Ганни та Дмитра допомогла зберегти життя пенсіонерці.

«Ми побачили моторошну картину: старенька лежала на рейках, і на неї, сигналячи, їхав потяг. Її подруга намагалася підняти постраждалу, але була заслабка для цього. Ми побігли до жінок та встигли забрати бабусю з колії. Привели до тями та викликали «швидку». Зараз з жінкою все добре», — розповіла капрал поліції Ганна Мельницька.

За словами дівчини, випадки, коли люди потребують допомоги, трапляються на маршруті майже щодня. Причини різні – хтось випив зайвого, хтось отримав тепловий удар. Днями рятували вагітну, яка втратила свідомість на березі моря. Поліцейські надали жінці першу домедичну допомогу та передали медикам «швидкої».

Основна робота туристичної поліції – охорона громадського порядку. Всього за 10 днів роботи поліцейські склали більше 30 протоколів за адміністративні порушення. Перевірено понад 90 осіб.

«На велосипедах ми можемо бути ближче до людей та попереджаємо правопорушення навіть своєю присутністю. Побачивши поліцію, порушники відразу припиняють свої дії», — зазначила поліцейська.

А ще велопатруль у складі чарівної Ганни та мужнього Дмитра допомагає налагоджувати довірливі відносини з населенням. Адже часто громадяни зупиняються розпитати поліцейських про роботу та сфотографуватися.