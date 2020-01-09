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Вертеп-фест: студенти УАЛ колядували у Харкові

Опубликовано 13 Янв 2020

82936-81961898_2496152707161298_8040452522147577856_oБлизько 50 студентів Маріупольського осередку Української академії лідерства взяли участь у Вертеп-фесті. Він пройшов у Харкові.

Участь у вертепній ході взяли понад дві тисячі людей, з них триста – студенти УАЛ з усієї країни. Також до події долучилися студенти вищих навчальних закладів і місцеві жителі. Виступи відбувалися на непідготовлених локаціях. Так, імпровізованими сценічними майданчиками стали станції метро, супермаркети, парки та вулиці міста.

«У Тернополі, звідки я сама, багато вертепувальників, тож мені було цікаво, як це відбувається на сході України. Ми самі готували костюми, вчили колядки, розігрували сценки про народження Христа і перемогу добра над злом. Люди різного віку зупинялися і слухали, знімали відео, дякували нам. Це надзвичайний досвід. Він дає можливість нести культуру та обмінюватися нею у різних регіонах», — розповіла студентка Маріупольського осередку УАЛ Тамара Солтисяк.

Цього тижня вертепи покажуть жителям Маріуполя, Волновахи, Сєвєродонецька, Краматорська, Слов’янська, Авдіївки та інших населених пунктів Донецької області. Долучитися до вертепування можуть усі охочі. Заходи проходять за сприянням Проєкту USAID “Економічна підтримка Східної України”.

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