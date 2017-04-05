Весенние каникулы в детской библиотеке имени А.С. Пушкина

Ежегодно последняя неделя марта для детской библиотеки имени А.С. Пушкина полна приятных забот, связанных с проведением Недели детского чтения. Неделя детского чтения — праздник тех, кто создает книгу и тех, кто любит читать, библиотекарей и читателей. Это веселые приключения и литературные открытия, встречи с интересными людьми и героями книг.

Занятие творческой мастерской «Разноцветный мир увлечений» в библиотеке было посвящено книжной закладке – вечной спутнице книги. В гости к ребятам пришли представители ОО «Фонд благотворительности Приазовья» Председатель Правления Фонда Алексей Владимирович Попов и мастерица Инна Игоревна Ширюкова. Они поздравили всех с замечательным праздником — весенними каникулами и книжкиной неделей и предложили всем вместе сделать книжные закладки. Ведь книжная закладка – это не пустая безделица, а очень важная, нужная, да и просто волшебная вещь. Можно даже сказать, что книжная закладка – для ума и рук зарядка! Самые интересные закладки – те, что сделаны своими руками. Под руководством Инны Игоревны ребята создали закладки, проявив творчество, фантазию и воображение.

Читатели, учащиеся 3 «А» класса СШ №40 им. Е. Мисько, учащиеся 2 «Б» класса и 3 «Б» класса ОШ №55 пришли поиграть в литературную игру «Зі скарбнички казкарів світу». Вместе с библиотекарем они вспомнили самых знаменитых и любимых сказочников мира и их героев. Ребята участвовали в сказочных состязаниях по стрельбе из лука, но, стреляя, они выбирали не невесту для Ивана-царевича, а книгу. Ведь нужно было ответить на вопрос по книге, на которую упадет стрела. А играя в сказочную рулетку, дети показали, как хорошо они знают сказки, которые учат добру, справедливости и взаимовыручке ведь именно эти качества делают человека духовно богаче.

Читателей, учащихся 6-Б класса СШ №40 им. Е. Мисько, ждала необычная встреча с мастерицей Татьяной Александровной Чебановой, руководителем клуба-студии декоративно-прикладного искусства «Ярослава». Выставка её работ экспонируется в библиотеке. На выставке представлены: картины из ракушек и гальки, елочные игрушки из лампочек, поделки-обереги, украшения из бисера. Татьяна Александровна поделились с ребятами историей создания своих замечательных поделок, и предложила им попробовать свои силы в создании бумажных поделок. Девчонки и мальчишки под руководством Татьяны Александровны сделали необычные, оригинальные закладки для книг.

Поэтический звездопад «Диво-вірші – диво-дітям» ждал читателей, учащихся младших классов ОШ №55. Дети познакомились с творчеством одного из самых лучших детских поэтов Самуила Яковлевича Маршака, который в детстве жил в городе Артёмовске Донецкой области, и которому в этом году исполнилось 130 лет со дня рождения. Ребята участвовали в интерактивных играх по произведениям знаменитого поэта «Пудель», «Сказка о глупом мышонке», «Дом, который построил Джек». А также отвечали на вопросы поэтической викторины.

Читателям, учащимся 5-Г класса ОШ №10 библиотекари предложили принять участие в литературных загадках «Великі книги світу». Ребята вспомнили любимые детские книги, познакомились с памятниками литературным героям и узнали, что:

из книг Астрид Линдгрен можно выложить 175 Эйфелевых башен и 3 раза опоясать земной шар;

фамилия Поттер переводиться как Гончаров;

Лазарь Лагин до глубокой старости любил сказки и сладости;

Антон Павлович Чехов стал писать короткие юмористические рассказы еще в молодости, чтобы содержать семью.

Они уверено отвечали на вопросы веселой «литературной рыбалки».

В литературно-музыкальных развлечениях «Сказочная карусель» приняли участие читатели, учащиеся 2 класса ОШ №51. Кроме, викторин и конкурсов, ребята играли в сказочное лото, где выигрывают знания и любовь к книгам, а не слепой случай.

Мануилова Л.Ф.