Весенний праздник зимы, или «PRO любовь» в библиотеке

На носу самый весенний праздник зимы – День святого Валентина. Почему весенний? А потому что праздник Любви. А любовь, как известно, приходит весной. Как и положено, в Валентинов день, праздничный день проводят очень разнообразно. Можно конечно, погулять по зимним холодным улицам, покататься в общественном транспорте или просто посидеть дома, но есть и более интересные варианты.

Например — прийти в центральную детскую библиотеку и пригласить с собой друзей, дабы как следует отметить этот замечательный праздник! Так, в субботу, 11 февраля, весь день, начиная с 12.00 часов для вас, в отделе обслуживания читателей среднего и старшего школьного возраста, в библиокафе «Мелодия любви» вас ждет, литературно-творческая программа «День открытых сердец».

В программе:

В 12-00 – литературное рандеву «Загадочные образы любви»;

В 12.30 – мастер –класс по декупажу «Романтичная свеча»;

В 13.30 – романтичное чаепитие;

В 14.00 – просмотр фильма «Ромео и Джульетта»

Всех тех, кто придет в этот день ждет выставка-загадка «Сердцу свойственно любить». Это свидание вслепую, которое позволит познакомиться с красивыми историями любви. Библиотекари выбрали для вас самые романтические и увлекательные художественные произведения. Это будет незабываемое книжное свидание!

Накануне Дня святого Валентина в библиотеке состоялась акция «Валентинка читательских симпатий». В течение нескольких дней читатели писали на бумажных сердечках названия понравившихся книг и фамилии любимых поэтов и писателей. «Чтение PRO любовь» — под таким названием оформлена выставка читательских симпатий.

Активно объединять сердца, настроена самая гостеприимная книжная выставка «Когда строку диктует чувство…». Вниманию посетителей библиотеки представлен сумасшедший коктейль стихотворений о любви всех времен и народов, чтение которых дадут отменный результат, для всех, а непринужденная атмосфера поспособствует наилучшему развитию вашей «love story».

Ну, а тем, кто уже выбрал самую-самую любимую книгу, предлагается признаться ей в любви на плакате «I love to read»

Лилия Козинченко