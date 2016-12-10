Ветеранское движение полиции насчитывает свыше 200 екс-правоохранителей

Вчера все они отмечали праздник. По случаю чествования ветеранов МВД начальник полиции Мариуполя Николай Побойный подарил местной ветеранской организации технику.

В этом году ветеранские организации по всей Донецкой области получили «второе дыхание». Изменения коснулись и мариупольского союза. Так, местная полиция сделала ремонт в здании, где ее члены теперь проводят собрания и решают насущные вопросы, а также обеспечила всем необходимым для комфортного функционирования организации.

Вчера в честь праздника мариупольских ветеранов ждал подарок. Николай Побойній поздравил присутствующих экс-правоохранителей и вручил им необходимую для работы технику.

Глава ветеранского союза Сергей Бородай поблагодарил за неравнодушие руководства полиции к судьбе организации, а также за плодотворное сотрудничество.

Мариупольский совет ветеранов функционирует с 1995 года. Тогда его участников было совсем немного. Сегодня их свіше 200. Все они жители Мариуполя и Мангушского района, бывшие сотрудники всех служб в прошлом милицейского ведомства в возрасте от 45 лет.

Общественная организация Мариуполя входит в Ассоциацию ветеранов МВД Украины. Основными ее задачами остаются отстаивание социальных прав пенсионеров МВД, оказание помощи нуждающимся членам совета, работа с молодым поколением правоохранителей и активное участие в жизни города.