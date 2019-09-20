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«Вежа» будет праздновать День рождения

Опубликовано 23 Сен 2019

57750-photo520875537718795764130 сентября культурно-туристический центр «Вежа» отпразднует год со дня открытия. Организаторы подготовили для жителей и гостей города фотовыставку, показ серии картин «Изображение Вежі в творчестве детей». Также посетители смогут оставить свои пожелания учреждению.

Кроме того, «Вежа» подготовила два интересных ивента. В 18.30 состоится специальная экскурсия «Вежа Нильсена» (о форме регистрации будет проинформировано дополнительно), а в 19.00 — вечер немого кино с Виктором Чижом.

Также мариупольцев приглашают принять участие в флешмобе #мійПершийРазУВежі, в котором можно рассказать о своих впечатлениях от первого дня посещения центра в социальных сетях.

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