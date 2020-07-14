«Вежа» запрошує маріупольців на нові екскурсії

Культурно-туристичний центр «Вежа» організовує нові екскурсії. У п’ятницю всі бажаючі зможуть піти на прогулянку з морозивом, у суботу побачити «старий» Маріуполь, а в неділю у Театральному сквері буде влаштовано літній пікнік.

17 липня о 18.00 з Грецької площі стартує прогулянка з прохолодними ласощами. Учасникам розкажуть про краєвиди та цікаві місця центральної частини міста. Крім того, дізнаються багато цікавого про морозиво.

18 липня о 18:00 відбудеться екскурсія «Приховані пам’ятки Маріуполя». На ній розкажуть та покажуть цікаві куточки «старого» Маріуполя, де зберігається історична атмосфера. Тривалість прогулянки – дві години.

19 липня о 18.00 «Вежа» запрошує маленьких маріупольців на літній пікнік у Театральний сквер. Гід під час невеличкого «походу» ознайомить з цікавими фактами з історії та сучасності Маріуполя, а потім у невимушеному антуражі пікніку проведе захопливі та повчальні ігри.

Участь в екскурсіях за попереднім записом. Тел. 097-618-40-85 або пишіть у Facebook.