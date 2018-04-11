Від дії вибухового пристрою постраждав місцевий мешканець

Чоловік знайшов невідомий предмет на металоприйомці та вирішив залишити собі. Пристрій вибухнув від удару об землю. Власник отримав численні тілесні ушкодження.

Вчора близько опівночі співробітники Кальміуського відділення поліції отримали повідомлення від медиків про те, що до лікарні госпіталізовано 54-річного мешканця з тілесними ушкодженнями.

Коли чоловік прийшов до тями, розповів, що на металоприйомці, де працює його знайомий, знайшов блискучий металевий предмет та вирішив забрати його додому, щоб потім розібрати. Дорогою він вибухнув від удару об землю.

Внаслідок детонації чоловік отримав осколкові поранення обох гомілок та передпліччя, а також залишився без правої кисті.

Наразі поліцейські з’ясовують повні обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 «Нещасний випадок» Кримінального кодексу України.

Слід відзначити, що з початку року це вже 7 випадок на Донеччині, коли від вибуху калічаться люди. У 2018 році від вибухонебезпечних пристроїв постраждало 10 осіб, з них 3 загинули та 7 поранено.

Поліцейські закликають з обережністю ставитися до невідомих предметів — ні в якому разі не нести їх додому, не розбирати та не залишати у вільному доступі, особливо коли є діти. Про всі випадки виявлення зброї, боєприпасів, вибухівки чи підозрілих предметів негайно телефонуйте на «102».