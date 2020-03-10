Від моделі до боксера: маріупольчанка завоювала медаль в Ризі

У столиці Латвії пройшов міжнародний боксерський турнір серед жінок «3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020». У ньому взяли участь понад 100 спортсменів з 14 країн світу. Один із днів турніру символічно збігся з Міжнародним днем ​​прав жінок і миру.

До складу збірної України увійшла маріупольська спортсменка Дарина-Ольга Гутаріна. Вона принесла в скарбничку національної збірної бронзову медаль, здобувши перемогу у фінській спортсменки. За підсумками виступу Україна посіла перше загальнокомандне місце.

Варто відзначити, за рік наполегливих тренувань маріупольська спортсменка Дарина-Ольга Гутаріна стала чемпіонкою України з боксу. За словами тренера спортсменки Антона Коссе, Дарина володіє наполегливим характером і залізною волею: «Коли рік тому вона прийшла до мене на тренування, я навіть не міг подумати, що це тендітна дівчинка зможе досягти таких результатів. Я треную близько 50 спортсменів, більшість з них хлопчики. Але саме Даша завжди показує активну завзяття до перемоги».

Варто відзначити, до початку тренувань дівчина три роки водила на бокс свого молодшого брата. Сама в цей час будувала модельну кар’єру.

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