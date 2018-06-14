Відбулася презентація правопросвітницького проекту «Я маю право!»

Проект реалізується міністерством юстиції України спільно з системою безоплатної правової допомоги за підтримки міжнародних партнерів. З актуальними темами захисту прав громадян для поліцейських Головного управління сьогодні, 15 червня, виступили фахівці сервісних служб міністерства юстиції України в Донецькій області.

2018 рік Президентом України оголошено роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!». Метою проекту є підвищення обізнаності громадян про їхні права та механізми їх захисту, формування у суспільстві поваги до прав і свобод людини, розвиток системи безоплатної правової допомоги.

Презентацію провели представники Головного територіального управління юстиції в Донецькій області, підрозділів державної реєстрації, державної виконавчої служби. Зокрема обговорили питання отримання безоплатної правової допомоги, зміни у законодавстві щодо стягнення заборгованості зі сплати аліментів, зручні сервіси Мінюсту у роботі відділів державної реєстрації актів цивільного стану, права учасників бойових дій.

На Донеччині діє регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, два місцеві центри (у Маріуполі та Краматорську), а також в кожному районі є бюро правової допомоги.

«Кожна людина може звернутися до цих організацій за безоплатною юридичною консультацією. Також громадяни мають змогу звернутися до центрів щодо призначення адвоката для представництва своїх інтересів», — зазначила уповноважений Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Управління забезпечення прав людини Національної поліції України в Донецькій області Ольга Светлічна.

Перелік суб’єктів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, визначений ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Проект «Я маю право!» - pravo.minjust.gov.ua