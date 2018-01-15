Відбувся перший випуск нових оперативників, які прийшли в поліцію з цивільних професій

31 січня в Маріуполі присягу на вірність українському народу склали 22 випускника «Академії поліції» Донецького юридичного інституту МВС України. 19 молодих оперуповноважених поповнили лави кримінальної поліції Донецької області, решта служитиме в Луганській та Одеській областях.

Більшість хлопців та дівчат, які вже завтра заступатимуть на службу, з числа цивільної молоді. Працювати в карному розшуку, боротися зі злочинцями було їх мрією, яка сьогодні здійснилася. Цьому передував суворий конкурсний відбір, 4 місяці навчання на курсах первинної професійної підготовки та підсумкова співбесіда з поліцейською комісією, в складі якої представники громадських організацій.

19 нових поліцейських залишилися працювати в Донецькій області – в Маріуполі, Костянтинівці, Лимані, Селидовому, Покровську.

Так, Ірина Усаткіна з Покровська, отримавши диплом юриста, зрозуміла, що кабінетна робота — не для неї, і подала документи на конкурс, щоб потрапити саме в кримінальну поліцію.

«Батьки не відразу прийняли те, що я стану поліцейським. Але сьогодні вони раді моєму вибору так само, як і я», — каже дівчина, яка працюватиме в секторі розкриття злочинів проти особи (вбивств, тяжких тілесних ушкоджень).

Участь в урочистостях з нагоди складання присяги новими взяли начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Донецькій області Олексій Шевченко, заступник Маріупольського міського голови Ярослав Хотнянський, заступник командира ВЧ 3057 Нацгвардії Сергій Загреба та проректор ДЮІ Денис Нестеров.

Вони вручили новим оперативникам документи про закінчення курсів первинної професійної підготовки та подяки кращим слухачам.

Олексій Шевченко відзначив, що зараз активно триває комплектування підрозділів поліції і саме ці молоді, патріотично налаштовані люди є майбутнім поліції Донеччини.

«Це поповнення, якого потребує поліція Донеччини, ми покладаємо на них значні сподівання. Наступного тижня до нас після навчання прийде ще 91 працівник превентивного блоку – дільничні офіцери, інспектори груп реагування патрульної поліції. А з 21 лютого ми оголошуємо наступний конкурс на 134 посади, в числі яких будуть 50 оперуповноважених», — зазначив полковник поліції.