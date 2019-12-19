Відкрилася виставка археологічних знахідок

У Маріуполі відкрилася виставка «Археологічна експедиція МДУ: сезон 2019». Представлені археологічні знахідки, датовані III-I тисячоліттями до нашої ери, фотографії та польові креслення, а також новий експедиційний інвентар. Кожен охочий зможе їх побачити у Музеї історії та археології Маріупольського державного університету до березня 2020 року. Після експонати буде передано до Маріупольського краєзнавчого музею.

Перших відвідувачів виставки привітав проректор з міжнародних зав’язків МДУ Микола Трофименко. Він відзначив великий внесок археологічної експедиції університету у дослідження та

збереження історичних пам’яток Донеччини та України. Керівник археологічної експедиції МДУ В’ячеслав Забавін ознайомив присутніх з експозицією, зауваживши, що цьогорічний польовий сезон був насиченим і результативним.

Так, влітку 2019 року археологи університету дослідили один із курганів біля смт Ялта, який містив 9 поховань доби бронзи та раннього залізного віку. Вперше проводили розкопки за кордоном – на території ранньосередньовічного археологічного комплексу біля селища Бойна у Словаччині.

Не менш важливим напрямком роботи експедиції є паспортизація курганів Донеччини. Восени цього року історики МДУ спільно з Донецьким обласним краєзнавчим музеєм провели натурні обстеження території на півдні Донецької області. Головною метою була інвентаризація відомих на даний час археологічних об’єктів, визначення їх параметрів і сучасного технічного стану для подальшої підготовки обліково-охоронної документації.

Окремою гордістю археологів є новий експедиційний інвентар, придбаний університетом за фінансової підтримки міжнародного Фонду «Анастасіос Г. Левендіс». Це сучасне геодезичне і туристичне обладнання, інвентар для геопозиціонування, спеціалізований пошуковий інвентар, обладнання для польової комунікації, фото- і відеозйомки. Тепер експедиція Маріупольського державного університету матиме набагато більше можливостей для проведення фахових археологічних досліджень на високому методологічному рівні.

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