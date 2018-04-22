Відкриття двох фотовиставок у художньому музеї ім. А.І Куїнджі

21 квітня в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкрилися виставки робіт маріупольського фотоклубу «Матриця — М» — «Улюблене місто. 240 років» та «Позітівідєніє — 2018». Відвідувачі виставок побачили понад 180 робіт 9 авторів.

Фотопроект, присвячений ювілею Маріуполя, задуманий авторами, як репортажне фото. Відвідувачі побачили куточки та архітектурні об’єкти нашого міста в цікавих ракурсах, сюжетні фотографії, що відобразили маріупольців. Деякі світлини, взяті з архіву фотографів, викликали у глядачів щемливе почуття ностальгії — цих будівель та об’єктів яких вже немає у Маріуполі. Вони стали історією. Інші роботи несуть далеко не позитивний настрій, це архітектурні об’єкти, що стали довгобудом або будівлі, на яких дуже помітний друк руйнування та забуття. Сподіваємося, ці сюжети змусять глядача задуматися над проблемами розвитку міста.

Фотопроект «Позітівідєніє — 2018» це щорічна звітна виставка. Цього року проект найбільш масштабний. Кожен автор представив біля 20 світлин. Роботи різножанрові, виконані на високому професійному рівні, приковують увагу глядачів своєрідністю, вдалими композиційними рішеннями, позитивним світосприйняттям.

Фотомайстри розкривають та доносять до глядача красу світу, у якому живемо, зупиняють та фіксують дивовижні миті в житті природи і людини. Ряд світлин несуть в собі глибокий філософський зміст, напруженість навколишнього життя.

Виставка буде чекати шанувальників фотомистецтва до 13 травня 2018 року.