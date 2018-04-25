Відкриття «Екстрим-Парку»

Екстрим-Парк відкриває свій 15 сезон і запрошує маріупольців і гостей міста 27 квітня о 17.00 на святкову концертно-розважальну програму для дітей і дорослих, за участю зразкового театру пісні «Радість» і народного естрадно-циркового колективу «Арго» міського палацу культури «Український дім». Також усіх гостей свята чекають розіграші, конкурси і звичайно ж подарунки і сюрпризи від партнерів.

У цьому сезоні Екстрим-Парк порадує своїх відвідувачів новим атракціоном «Скалодром», з автоматичними страховками і заввишки 8 м., який підійде любителям активного відпочинку від малого до великого.

Також з минулого року в Екстрим-Парку успішно запущена система електронних карток замість звичних квитків, яка передбачає надання комплексних послуг і бонусних програм відвідувачам атракціонів. Вартість відвідування атракціонів в 2018 році останеться як і в минулому році в діапазоні від 10 до 25 грн. У зв’язку із зростанням витрат на утримання і обслуговування парку скористатися деякими атракціонами в цьому році буде трохи дорожче, але зате є можливість як і раніше придбати пакет послуг, заощадивши від 20 до 30 відсотків на відвідуванні атракціонів.

Графік роботи Екстрим-Парку в 2018 році:

- будні дні з 15:00 і до 22:00;

- вихідні і святкові з 11:00 і до 22:00;