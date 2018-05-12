Последние новости

Відкриття мобільної галереї «Світ захоплень»

Опубликовано 14 Май 2018

1526296972-action16 травня о 14.00 в Мобільній галереї «Світ захоплень» Центральної міської бібліотеки ім. В.Г. Короленка відкривається виставка «Ольга Фесенко: мовою барв, орнаментів і крою». Експозиція присвячена Дню національного костюма (Дню вишиванки). До уваги глядачів на жіночих манекенах представлені авторські роботи Ольги Фесенко – чудової майстрині і керівника народного клубу-студії любителів вишивки «Рушничок».

Десять моделей українських костюмів, прикрашені вишитими візерунками різних історико-етнографічних регіонів країни, створені Ольгою Павлівною душею і серцем. Вшановуючи вікові українські традиції, майстриня вишивала одяг з особливим змістом, вишивка стала не тільки красивим декором, але й сильним оберегом. Левову частку візерунків представляють символи краси, добра, процвітання і захисту від злих сил – запорука гарного настрою і удачі. Всі вироби створені з якісних натуральних тканин і ниток, дуже вражає палітра кольорів вишивки – від класичних чорно-червоного і бежевого до авангардистських оранжево-синього і жовто-зеленого. В експозиції Мобільної галереї можна побачити костюми «Золото скіфів», «Веснянка», «Старина», «Зоряний», «Осінь» та ін.

Ольга Фесенко мріє зберегти і переосмислити корінні українські традиції, долучити маріупольчанок до неповторного стилю сучасної українки – жіночного і автентичного.

На вернісажі можна взяти участь в майстер-класі «Два кольори» (техніка макраме).

Виставка відкрита до кінця травня з 10.30 до 19.00, крім понеділка, вівторка і санітарного дня (31.05.2018).

Похожие сообщения

Ніж, кастет та учбову гранату знайшов чоловік на подвір’ї свого будинку

Опубликовано 14 Май 2018

Международный фестиваль духовой музыки «Дзвенить оркестрів мідь»

Опубликовано 12 Май 2018

У перехожих вилучили наркотики

Опубликовано 12 Май 2018

Художня акція «Насильству немає виправдання»

Опубликовано 12 Май 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-