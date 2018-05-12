Відкриття мобільної галереї «Світ захоплень»

16 травня о 14.00 в Мобільній галереї «Світ захоплень» Центральної міської бібліотеки ім. В.Г. Короленка відкривається виставка «Ольга Фесенко: мовою барв, орнаментів і крою». Експозиція присвячена Дню національного костюма (Дню вишиванки). До уваги глядачів на жіночих манекенах представлені авторські роботи Ольги Фесенко – чудової майстрині і керівника народного клубу-студії любителів вишивки «Рушничок».

Десять моделей українських костюмів, прикрашені вишитими візерунками різних історико-етнографічних регіонів країни, створені Ольгою Павлівною душею і серцем. Вшановуючи вікові українські традиції, майстриня вишивала одяг з особливим змістом, вишивка стала не тільки красивим декором, але й сильним оберегом. Левову частку візерунків представляють символи краси, добра, процвітання і захисту від злих сил – запорука гарного настрою і удачі. Всі вироби створені з якісних натуральних тканин і ниток, дуже вражає палітра кольорів вишивки – від класичних чорно-червоного і бежевого до авангардистських оранжево-синього і жовто-зеленого. В експозиції Мобільної галереї можна побачити костюми «Золото скіфів», «Веснянка», «Старина», «Зоряний», «Осінь» та ін.

Ольга Фесенко мріє зберегти і переосмислити корінні українські традиції, долучити маріупольчанок до неповторного стилю сучасної українки – жіночного і автентичного.

На вернісажі можна взяти участь в майстер-класі «Два кольори» (техніка макраме).

Виставка відкрита до кінця травня з 10.30 до 19.00, крім понеділка, вівторка і санітарного дня (31.05.2018).