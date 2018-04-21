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Відкриття «Мотосезону — 2018″

Опубликовано 22 Апр 2018

44_862421_8463Мотопробіг стартував 21 квiтня з Театральної площі і пройшов центральними вулицями міста.

Біля Драматичного театру зібралося більше 150 байкерів. Це була справжня «мотовиставка» для усіх охочих. Така зустріч — це можливість обговорити досягнення, намітити плани на майбутнє і похвалитися своїми двоколісними друзями.

Учасники акції проїхали центральними вулицями і фінішували в Лівобережному районі. Колону супроводжувала патрульна поліція Маріуполя.

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