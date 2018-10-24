Вiдкриття персональної виставки В’ячеслава Гутирі «Дванадцять»

24 жовтня о 14:00 в приміщені Художнього музею ім. А.І. Куїнджі відбулось відкриття виставки художника з Краматорська В’ячеслава Гутирі «Дванадцять», живопис, графіка, скульптура.

Біблійні сюжети завжди привертали художника своєї алегоричністю, можливістю трактувати їх за своїм мисленням. Тут все пов’язано з людиною, з його ставленням до Бога. Можна чекати від Нього чуда в образі риби, що падає з неба, і не зрозуміти, що життя і є найбільш надане тобі чудо. Таїнство хрещення, зліт над баштами-мегаполісами, відносини з владою — цикл біблійних притч вічний.

Усі відвідувачі виставки мали унікальну змогу поспілкуватися з автором та дізнатися, що цикл «12″ має для нього сакральне значення.

В’ячеслав з теплотою говорив про Маріуполь, відмітив що в місті неймовірна атмосфера, яка пронизана запахом йоду, а також подякував творчому поростору нашого міста за теплий прийом та високу кваліфікацію художників і виставкових майданчиків.

Гості виставки відмітили унікальний стиль автора та неймовірний професіоналізм. В’ячеслав Гутиря анонсував, що незабаром у Центрі сучасного мистецтва ім. Куїнджи відкриється спільна виставка маріупольських художників «Шлях до Трої» де будуть представлені і його роботи.

Насолодитися концептуальною виставкою В’ячеслава Гутирі «Дванадцять» маріупольці та гості міста можуть до 25 листопада.