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Відкриття пленерної виставки етюдів «Нащадки Куїнджі»

Опубликовано 01 Окт 2018

s_3153813931630 вересня у художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відбулося відкриття підсумкової пленерної виставки етюдів з Донецького обласного пленера «Нащадки Куїнджі».

В пленері брали участь 15 молодих художників, випускників художніх шкіл та шкіл мистецтв з Краматорська, Маріуполя, Констянтинівки, Мангуша, Сартани,  які вирішили вступати до Маріупольської філії Національної Академії мистецтв.

В церемонії відкриття виставки взяли участь Президент Національної Академії мистецтв, Народний художник України А.В.Чебикін, Народний депутат України С.О.Тарута, співробітники Міністерства культури України,  заступник начальника управління культури Дон ОДА Певна А.В., директора художніх шкіл та шкіл мистецтв, творчі спілки міста  Маріуполь.

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