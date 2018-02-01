3 лютого о 14.00 у Маріуполі у ресторані «Україна» (проспект Миру, 48) відбудеться відкриття виставки «Боривітер», у межах проекту «Жовта лінія», продовження проекту Заново відкриваємо історичну спадщину Східної України – «Музей відкрито на ремонт II».

У 1967 році в інтер’єрі ресторану «Україна» створили два мозаїчних пано «Боривітер» та «Дерево життя» (автори група художників: Алла Горська, Віктор Зарецький, Василь Парахін , Борис Плаксій, Григорій Пришедько, надія Світлична). Ресторан «Україна» вже багато років не працює , стоїть зачинений, і через це два унікальні мозаїчні пано недоступні для глядачів.

Адміністрація ресторану відкриє двері для усіх охочих. Крім розташованих у приміщенні мозаїк «Боривітер» та «Дерево життя», там можна буде побачити невелику експозицію за участі Миколи Коришкіна, Леоніда Марущака, Євгенії Моляр, Євгена Нікіфорова.

Експозиція створена на основі листів, щоденників та творчих записок Алли Горської, про роботу у Маріуполі , котрі знайшла та впорядкувала Людмила Огнєва. Слова художниці розкриватимуть поняття монументального мистецтва .

Проект «Жовта лінія» - це документація об’єктів архітектурної та монументально-декоративної спадщини 19-20 століття на території Донецької та Луганської областей. Багато цінних архітектурних споруд та творів монументального мистецтва сьогодні під загрозою руйнування. «Жовта лінія»покликана окреслити та звернути увагу на важливі сьогодні архітектурні явища.

Фото та відео документація представлена у форматі музейної виставки, не тільки наголошуватиме на необхідності архівування і систематизації даних про важливі об’єкти, а й популяризуватиме їх серед місцевого населення, тим самим просуваючи ідею збереження таких пам’яток.