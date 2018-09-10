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Вiдкриття виставки «ХарБарБонд + К»

Опубликовано 10 Сен 2018

1536556809-341До 240-річчя Дня міста відбулось відкриття виставки групи професійних художників «ХарБарБонд + К» і Маріупольських професійних художників в рамках Всеукраїнського культурного проекту «Культура і мистецтво єднає країну» у Центрі сучасного мистецтва і культури ім.Куїнджі.

Глядачі змогли познайомитися з 60 творами мистецтв в техніці живопису, акварелі, дкоратівно-прикладного мистецтва і скульптури, які автори присвятили рідному місту.

В рамках відкриття гості змогли поспілкуватися з художниками, привітати з урочистою подією працівників виставкового залу та поділитися своїми враженнями від представлених картин. Неймовірним супроводом стали виступи юних балерин та гітарний музичний супровід, що занурювали кожного в особливу атмосферу насолоди прекрасним художнім мистецтвом.

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