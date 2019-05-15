Відкриття виставки робіт випускників Маріупольської школи мистецтв «Нащадки Куїнджі»

15 травня у художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкрилась виставка робіт випускників Маріупольської школи мистецтв «Нащадки Куїнджі». Виставка налічує більш двадцяти робіт юнаків та дівчат.

На цей раз роботи починаючих художників виконані лише у графічних техніках, у жанрах - портрет, натюрморт, анімалістка, сюжетні композиції.

Атмосфера виставки проникнута особливістю юначого сприйняття. Молоді художники показали вміння бачити і створювати цікаві образи, продемонстрували навики та художні прийоми, знання перспективи, пропорції, анатомії.

Творчість випускників показує глядачу складну художньо-естетично систему образів. У деяких композиціях переплітаються реальність та фантазії.

Експозиція виставки показує досягнення випускників школи та їх педагогів, творчі можливості цього освітнього закладу.

Виставка буде чекати глядачів до 26 травня.