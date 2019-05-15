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Відкриття виставки робіт випускників Маріупольської школи мистецтв «Нащадки Куїнджі»

Опубликовано 17 Май 2019

1558005777-87215 травня у художньому музеї ім. А.І. Куїнджі  відкрилась виставка робіт випускників Маріупольської школи мистецтв «Нащадки Куїнджі». Виставка налічує більш двадцяти робіт юнаків та дівчат.

На цей раз роботи починаючих художників виконані лише у графічних техніках,  у жанрах - портрет, натюрморт, анімалістка, сюжетні композиції.

Атмосфера виставки проникнута особливістю юначого сприйняття. Молоді художники показали вміння бачити і створювати цікаві образи, продемонстрували навики та художні прийоми, знання перспективи, пропорції, анатомії.

Творчість випускників показує глядачу складну художньо-естетично систему образів. У деяких композиціях переплітаються реальність та фантазії.

Експозиція виставки показує досягнення випускників школи та їх педагогів, творчі можливості цього освітнього закладу.

Виставка буде чекати глядачів до 26 травня.

 

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