Відкриття виставки «Свобода бути собою»

Мобільна галерея «Світ захоплень» Центральної бібліотеки ім. В.Г. Короленка активно популяризує творчість маріупольських аматорів. 2 червня в галереї відкрилася нова виставка, що отримала назву «Свобода бути собою». Автор представлених творчих робіт – молода маріупольська художниця Євгенія Яковлєва – психолог за освітою, філософ за станом душі, поетеса. Дівчина представила в експозиції галереї 50 полотен, більшість з яких – сюрреалістичні картини.

Фантазійні історії полотен Є. Яковлєвої приваблюють і втягують глядача в свій сюжет, запрошують поміркувати. Кілька робіт молодої художниці ілюструють твори американського письменника Г.Ф. Лавкрафта. На виставці також представлена ​​ серія реалістичних пейзажів краєзнавчого плану: цікаві куточки Старого Маріуполя, заспокійливі морські пейзажі, торговий порт.

Галина Гарькіна (Рудзит), член Національної спілки художників України, яка завітала на відкриття виставки, дуже тепло відгукнулася про роботи Яковлєвої, акцентувала її увагу на зусиллях, необхідних для продовження творчого зростання.

Серед гостей вернісажу були представники Міжнародного літературного клубу «Моряна», членом якого є Євгенія Яковлєва. Євгенія читала свої вірші, а вражені картинами молодої художниці літератори висловлювали свою думку. Сергій Катасонов, Анатолій Ричагов, Євгенія Кашанська щиро побажали дівчині подальших творчих успіхів. Бібліотекарі подарували Євгенії на згадку про виставку персональний буклет.

Представники Школи мистецтв під керівництвом викладача Володимира Солонського додали святу в галереї енергію музичних інструментів. Музиканти виконали на фортепіано і кларнеті кілька цікавих композицій К. Шатрова, Дж. Мессанжера, В. Солонського.