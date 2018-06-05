Последние новости

Відкриття виставки «Свобода бути собою»

Опубликовано 06 Июн 2018

1528283890-780Мобільна галерея «Світ захоплень» Центральної бібліотеки ім. В.Г. Короленка активно популяризує творчість маріупольських аматорів. 2 червня в галереї відкрилася нова виставка, що отримала назву «Свобода бути собою». Автор представлених творчих робіт – молода маріупольська художниця Євгенія Яковлєва – психолог за освітою, філософ за станом душі, поетеса. Дівчина представила в експозиції галереї 50 полотен, більшість з яких – сюрреалістичні картини.

Фантазійні історії полотен Є. Яковлєвої приваблюють і втягують глядача в свій сюжет, запрошують поміркувати. Кілька робіт молодої художниці ілюструють твори американського письменника Г.Ф. Лавкрафта. На виставці також представлена ​​ серія реалістичних пейзажів краєзнавчого плану: цікаві куточки Старого Маріуполя, заспокійливі морські пейзажі, торговий порт.

Галина Гарькіна (Рудзит), член Національної спілки художників України, яка завітала на відкриття виставки, дуже тепло відгукнулася про роботи Яковлєвої, акцентувала її увагу на зусиллях, необхідних для продовження творчого зростання.

Серед гостей вернісажу були представники Міжнародного літературного клубу «Моряна», членом якого є Євгенія Яковлєва. Євгенія читала свої вірші, а вражені картинами молодої художниці літератори висловлювали свою думку. Сергій Катасонов, Анатолій Ричагов, Євгенія Кашанська щиро побажали дівчині подальших творчих успіхів. Бібліотекарі подарували Євгенії на згадку про виставку персональний буклет.

Представники Школи мистецтв під керівництвом викладача Володимира Солонського додали святу в галереї енергію музичних інструментів. Музиканти виконали на фортепіано і кларнеті кілька цікавих композицій К. Шатрова, Дж. Мессанжера, В. Солонського.

Похожие сообщения

Посеред дня чоловік зірвав з шиї 66-річної жінки золотий ланцюг та ладанку

Опубликовано 06 Июн 2018

Поліцейські знешкодили бойові снаряди

Опубликовано 06 Июн 2018

Аферист ошукав мешканця Херсонщини майже на 17 тисяч гривен

Опубликовано 05 Июн 2018

Бойовий ніж вилучили поліцейські у перехожого

Опубликовано 05 Июн 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-