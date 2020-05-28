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Відомий український художник працює над створенням нового муралу в Маріуполі

Опубликовано 01 Июн 2020

89744-101685688_549038105762667_1488421028097949696_n (1)На одній зі стін багатоповерхівок в Центральному районі вже видно обриси нового міського стінопису. Він буде створений з ініціативи Фонду ООН в області народонаселення в рамках Всесвітньої соціальної акції «16 днів активності проти гендерного насильства». Основний посил малюнка — запобігання насильству в сім’ї.

Автором роботи став відомий український художник Олександр Корбан. Його мурал вже є в Маріуполі — це портрет Мілани Абдурашитової, шестирічної дівчинки, яка вижила після обстрілу мікрорайону «Східний».

Будинок №107 по проспекту Миру знаходиться недалеко від площі Свободи, навпроти нього, з іншого кінця площі можна побачити мурал Мілани. На новій роботі буде зображена жінка і клітка з якої вилітає пташка — символ ніжності, миру та свободи. Його мета — привернення уваги громадськості до актуальних проблем: запобігання домашньому насильству та торгівлі людьми.

«Для реалізації проєкту було обрано міста — активні партнери Фонду ООН в області народонаселення, серед них Миколаїв, Лисичанськ, Харків і Маріуполь, для кожного створений індивідуальний ескіз. Планується, що при хороших погодних умовах малюнок буде завершено через два тижні», — розповіла начальниця відділу у справах сім’ї департаменту соціального захисту населення Ірина Бойченко.

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