Відпочинок у прибрежній зоні Маріуполя став безпечнішим

З 1 червня в Маріуполі та Мангушському районі запрацювала туристична поліція, за результатами аналізу поведеної роботи – за червень 2019 року у прибрежній зоні міста було скоєно 18 крадіжок, в той час, як за аналогічний період 2018 року їх було 33.

Вже як місяць туристична поліція відпрацьовує прибрежні зони міста. Як результат, зменшилися крадіжки на вулицях — цього року жертвами крадіїв стали лише 2 громадян, минулого року їх було 11. Крадіжки в будинках та готелях розташованих у прибрежній зоні теж зменшилися, торік їх було 6, а наразі 4. Крім того, із великою різницею зменшилися крадіжки у розважальних закладах та об’єктах торгівлі, які знаходяться у прибрежній зоні, торік їх налічувалося 13, а в цьому році 3.

У складі туристичної поліції 8 піших патрулів, 3 велопатрулі, 2 мотопатрулі, а також кінний та морський патруль. Кожен відпочиваючий та місцевий житель може звернутися до них та отримати кваліфіковану допомогу. Нагадуємо, що час несення служби правоохоронців виставлено з урахуванням часу, у який найбільше всього скоюються майнові злочині на території прибрежної зони, а саме з 3 години дня до 9 години вечора.

Нажаль, цього року збільшилися крадіжки на пляжах. За місяць у місті жертвами пляжних крадіїв стали 9 відпочивальників. Здебільшого у відпочиваючих крали мобільні телефони, які останні залишали на березі. За фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка».

Тому, щоб уникнути розкрадань на пляжах поліцейські звертаються до городян і гостей Маріуполя бути пильними і не залишати свої речі без нагляду, а найкраще і зовсім відмовитися від бажання взяти дорогі предмети з собою на відпочинок

Так, того місяця, у Приморському районі поліцейськими було розкрито крадіжку на території пляжу. Маріуполець вкрав мобільний телефон у відпочивальника, коли той залишив свої речі на березі й пішов купатися. Зловмисника було затримано за декілька метрів від скоєння злочину. Йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

Звертаємося до всіх відпочивальників, у разі, якщо ви відправилися на берег водойми одні, попросіть кого-небудь доглянути за майном на час вашої відсутності, але при цьому слід враховувати, що сусід по пляжу також може виявитися викрадачем.

Якщо все ж таки ви стали жертвою або свідком крадіжки, негайно телефонуйте за номером «102». Не будьте байдужими та не бійтеся звертатися по допомогу.