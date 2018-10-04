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Відсьогодні поліція використовуватиме на дорогах прилади вимірювання швидкості

Опубликовано 08 Окт 2018

Прилади вимірювання швидкості 08.10.18 1Поліцейські застосовуватимуть спеціальні пристрої «TruCam» в місцях концентрації ДТП, на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного та національного значення. Насамперед, така фіксація порушень швидкісного режиму є превентивним заходом. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, прилад дозволяє фіксувати швидкість на досить великій дистанції – 1200м.

«Ми запускаємо фіксацію порушення швидкісного режиму не для того, щоб притягувати водіїв до відповідальності, а саме з метою превенції. Наше завдання – спонукати водіїв знизити швидкість в тих місцях, де є підвищений рівень дорожньо-транспортних пригод, особливо – ДТП з потерпілими і загиблими», – повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Він розповів, що пристрій використовуватиметься виключно за наявності попереджувального знаку про те, що ведеться фото- та відеофіксація правопорушень. Водночас використання приладу буде здійснюватися поряд зі службовим транспортним засобом, який буде стояти з увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Інформація про такі місця вже оприлюднена та буде постійно оновлюватися.

Олексій Білошицький також наголосив, що характеристики приладу не передбачають втручання людини в роботу пристрою на місці фіксації порушення.

«Прилад містить в собі спеціальну систему шифрування даних. Тобто неможливим є втручання в ті дані, які створені за допомогою даного приладу. Інспектор не має доступу і не може видалити будь-які моменти самостійно. Також прилад містить так званий лічильник правопорушень, які були зафіксовані за допомогою даного приладу», – розповів Олексій Білошицький.

Він також додав, що контроль за відповідністю кількості зафіксованих правопорушень та притягнених до відповідальності буде здійснюватися у відділах моніторингу в кожному управлінні патрульної поліції.

Водночас Олексій Білошицький зазначив, що відсьогодні і до наступного понеділка включно така фіксація фактів перевищення швидкості здійснюватиметься у пілотному режимі.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції розповів, що використання цих приладів є першим кроком у подальшому розвитку системи фото- та відеофіксації правопорушень.

«Наступними кроками стануть запуск приладів, які будуть розміщені стаціонарно в службових автомобілях, та запровадження системи автоматичної фіксації», – повідомив Олексій Білошицький.

Нагадаємо, у ході наради під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич повідомив, що із загальної кількості причин дорожньо-транспортних пригод з постраждалими 35 відсотків становить перевищення безпечної швидкості руху.

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