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Відсьогодні вмикайте ближнє світло фар поза населеними пунктами

Опубликовано 01 Окт 2019

Фары 01.10.19З 1 жовтня на усіх транспортних засобах мають бути увімкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар – вдень та вночі.

Це зробить ваш автомобіль помітним на дорозі за будь-якої погоди. Відтак, ризик потрапити в ДТП суттєво знижується.

Шановні водії! Не забувайте дотримуватися безпечної дистанції та швидкості, дотримуйтесь правил дорожнього руху та керуйте відповідально.

А пішоходам в осінньо-зимовий період варто подбати про свою видимість на дорозі. Використовуйте світловідбиваючі елементи — нашивки на одяг, сумки, а також флікери.

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