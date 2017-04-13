Мариупольские полицейские и пенсионеры обсудили виды мошенничеств и меры личной безопасности. Мероприятие прошло в Центре медицинской помощи при участии сотрудников уголовного розыска Центрального отдела полиции.

Мошенничество — это вид преступления, который предусматривает обогащение злоумышленников путем обмана. Вымышленные анкетные данные и поддельные документы о принадлежности к соцслужбам или правоохранительным структурам — к каким только ухищрениям не обращаются обманщики, чтобы завладеть чужими сбережениями. Минимальная информация о преступниках — это все, что есть на руках у полицейских, когда к ним обращаются жертвы. Иногда — начальная база для работы и совсем приравнивается нулю.

В местную полицию ежедневно обращаются в среднем от 2 до 5 потерпевших, которые в основном становятся мишенью лжебанковских сотрудников. Возрастная категория заявителей от 30 до 70 лет. Благодаря убедительности собеседника граждане остаются без отложенных денег, зарплат и пенсий. Кроме того, распространенными видами мошенничеств, где жертвами являются преимущественно пожилые люди — это не привлечение родственников к ответственности, снятие порчи или социальные операции.

Чтобы уберечь сбережения самой уязвимой категории граждан, разыскники еще раз напомнили им первоочередные действия в случае, когда на обратном конце трубки неизвестные представляются банковскими работниками или правоохранителями. А для того, чтобы необходимая информация была всегда под рукой, оставили каждому листовку, содержащую личные меры противодействия мошенникам.