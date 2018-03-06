Відзначення 204-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка

Від Маріуполя до Слов’янська сьогодні лунали безсмертні рядки Кобзаря. Співробітники поліції разом з молоддю з «Ліги майбутніх поліцейських» прочитали улюблені вірші та поклали квіти до пам’ятників митцю, що став для українців уособленням національного духу та боротьби за визволення.

9 березня українці в усьому світі святкують день народження Тараса Григоровича Шевченка, поета, художника, людини, чиє слово два століття поспіль веде за собою український народ.

«Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем’я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть…»

У цей час в Краматорську школярі з Ліги, як і кожного року, організували біля пам’ятника поету «шевченківські читання» та згадали рядки «Заповіту». І навіть через два сторіччя поезії Шевченка звучать сучасно, надихають молодь любити свою країну.

Урочисті заходи пройшли у кожному населеному пункті регіону. Нагадаємо, у світі встановлено 1385 пам’ятників Кобзареві, з них 1256 — в Україні та 129 — за кордоном у 35 країнах. Це найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. В 2017 році було встановлено бюст Т.Г. Шевченку в м.Костянтинівка Донецької області.