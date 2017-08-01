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Вихопивши з рук чоловіка сумку, зловмисник намагався втiкти

Опубликовано 03 Июл 2018

наручникикиикВже за кілька хвилин оперативники викрили підозрюваного у грабежі. Вихопивши з рук чоловіка сумку, зловмисник намагався уникнути покарання. Вже за кілька хвилин оперативники викрили підозрюваного у грабежі.

За допомогою поліції на лінію 102 звернувся 43-річний місцевий мешканець та розповів, що біля кафе до нього підійшов невідомий чоловік та висмикнув сумку, в якій знаходився мобільний телефон.

Співробітники карного розшуку Кальміуського відділення поліції провели ряд першочергових розшукових заходів та впродовж кількох хвилин затримали підозрюваного у грабежі.

Ним виявився 36-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше притягувався до відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі поліцейські перевіряють причетність зловмисника до інших аналогічних злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає до 4 років.

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