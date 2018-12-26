Використання феєрверків та піротехнічних засобів становить небезпеку

Слід пам’ятати основні правила використання піротехнічних засобів, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Крім того, в Бахмуті, Слов’янську та Маріуполі продовжує діяти рішення міської ради щодо заборони використання феєрверків.

Підготовка до новорічних свят у розпалі. Продукти харчування, ялинки та різдвяні прикраси розкуповуються громадянами в першу чергу, але деяких «мучить» питання купівлі феєрверків, петард чи ракет.

Піротехнічні засоби становлять потенційну небезпеку. Іноді вибухові вогні не встигають загаснути та падають на дахи чи у вікна будинків, являючись причиною виникнення пожеж. Бувають випадки, коли неякісні феєрверки вибухаютьпід ногами перехожих чи в руках самих підпалювачів.

Тому, щоб уникнути нещасних випадків та травмування, необхідно купувати лише сертифіковану піротехніку. До кожного піротехнічного засобу у продавця обов’язково має бути інструкція, а на продукції має бути зазначена дата виготовлення та термін придатності. При відсутності цього піротехнічний виріб вважається контрафактним, а його реалізація і використання заборонені. Також категорично заборонена реалізація будь-яких піротехнічних засобів особам віком до 18 років.

Наразі в Бахмуті, Слов’янську та Маріуполі продовжує дію рішення міської ради з 2014 року щодо заборони використання феєрверків. Такі заходи впроваджені для забезпечення стабільної ситуації в прифронтовому регіоні.

З метою виявлення несертифікованої піротехнічної продукції поліція Донеччини провела профілактичні рейди по 45 ринкам.

Основними небезпечними факторами при використанні піротехнічних засобів є:

- полум’я або високотемпературний струмінь продуктів згорання. Цей фактор характерний для феєрверків та небезпечний можливістю займання легкозаймистих речовин, які знаходяться поряд з працюючим виробом;

- палаючі елементи виробів. Ця небезпека виникає при роботі римських свічок, салютів та інших виробів, ефект яких досягається розкиданням на висоті палаючих різнокольорових зірок. Час горіння зірок підбирається таким чином, щоб вони встигали згоріти раніше, ніж досягнуть поверхні землі. Тому при неправильному розташуванні виробу ці палаючі зірки можуть упасти на землю. У неякісних бенгальських вогнів іноді відпадають палаючі шлаки, що є небезпечним у домашніх умовах;

- небезпечний склад продуктів горіння. При горінні піротехнічних складів у великій кількості утворюються речовини, шкідливі для здоров’я людини;

- звуковий тиск. Велика гучність при розриві піротехнічних виробів може викликати у глядачів відчуття дискомфорту або травмування органів слуху.

Категорично забороняється:

- розбирати, ремонтувати піротехнічні вироби, а також використовувати не за призначенням або в умовах, непередбачених експлуатаційною документацією на виріб;

- запускати піротехнічні вироби з рук (крім хлопавок);

- нахилятися над виробом під час запуску;

- находитися після підпалу вогнепровідного шнуру (сповільнювача) у небезпечній зоні;

- направляти або кидати піротехнічний виріб у бік людей, ударяти по них будь-якими предметами, тягти за фітиль;

- кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих з вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та проводити інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно;

- носити підготовлені до запуску піротехнічні вироби у кишенях одягу;

- запускати піротехнічні вироби з видимими механічними пошкодженнями;

- залишати побутові піротехнічні вироби без догляду, вживати заходів щодо недопущення безконтрольного доступу до них неповнолітніх дітей;

- використовувати побутові піротехнічні вироби особам, які знаходяться у нетверезому стані;

- використовувати піротехнічні вироби, які створюють світлові та шумові ефекти, на відстані ближче 100 м від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих та інших громадських споруд та будинків;

- проводити запуск виробів при сильному вітрі;

Необхідно також уникати можливості випадкового спрацювання піротехнічних виробів унаслідок використання відкритого вогню, куріння, дії нагрівальних приладів тощо.

Дотримання цих простих рекомендацій вбереже вас від нещасних випадків та інших неприємностей.

Пам’ятайте, обережне поводження із піротехнікою забезпечить власну безпеку та безпеку оточуючих.