Використання новітніх технологій дозволило знизити рівень злочинності на 15,6%

Про це вчора, 29 грудня, начальник поліції Донецької області Микола Семенишин повідомив під час підсумкової прес-конференції про роботу поліції прифронтового регіону в 2017 році.

Микола Семенишин наголосив, що робота поліції Донеччини в цьому році будувалася відповідно до стратегії розвитку системи МВС до 2020. У рамках реформування в регіоні було створено нові підрозділи – КОРД, кінологічний центр, поліцію діалогу, водну поліцію, мобільні групи з протидії домашньому насильству. Крім того, запрацювали групи реагування патрульної поліції, оснащені новими автомобілями, в результаті чого найвіддаленіші населені пункти відчувають присутність поліцейських.

Генерал підкреслив, що серед обов’язків поліції - не тільки забезпечення публічної безпеки, охорона прав громадян, але й допомога людям, які її потребують. Прикладом ефективного надання якісних поліцейських послуг стала участь співробітників поліції в ліквідації наслідків обстрілу в селищі Новолуганському спільно з ДСНС.

З метою створення безпечного середовища поліція Донеччини впровадила у свою діяльність інтелектуальні технології та нові підходи у взаємодії з громадою. Зокрема це розвиток Єдиного аналітичного сервісного центру, який керівництвом Нацполіції взято за приклад при впровадженні програми безпеки на всій території України, та проект «Безпечний будинок».

«Ми відновлюємо роботу з комітетами самоорганізації населення, щоб своєчасно отримувати інформацію та реагувати на правопорушення. По розкриттю тяжких злочинів ми входимо в десятку кращих, а рівень злочинності залишається одним з найнижчих в Україні, а кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду, збільшилась», — відзначив Микола Семенишин.

Так, в 2017 році спостерігається подальше зниження зареєстрованих кримінальних правопорушень — на 15,6%. Зареєстровано 23 тисячі кримінальних правопорушень, що на 4,3 тисячі менше, ніж в 2016 році. В тому числі на 22% зменшилася кількість тяжких та особливо тяжких злочинів (7355).

При цьому рівень розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів сягає 80-90%. Зі 120 вбивств розкрито 109, зі 150 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень – 131, зі смертельними наслідками - 36 з 44.

З незаконного обігу вилучено 203 одиниці вогнепальної зброї, 85 гранатометів, 1361 гранату, понад 225 тисяч набоїв та 190,8 кг вибухівки.

Повідомлено про підозру 299 учасникам незаконних збройних формувань та їх пособникам. З них 238 осіб затримано, 61 оголошено у розшук.

У сфері протидії торгівлі людьми направлено до суду 34 кримінальних провадження. Всього до суду направлено 7798 кримінальних проваджень на 10 036 правопорушень.

Серед нововведень в сфері превенції – розширення інтелектуального відеоспостереження, мобільний додаток «Поліція 102» та проект «Ліга в дії» (LЕAGUEinACTION), втілений спільно з ПРООН за фінансової підтримки Європейського Союзу.

На сьогодні в області встановлено 64 інтелектуальні камери, найближчим часом їх кількість планується збільшити до 100.

За рік зафіксовано понад 60 тисяч спрацювань камер інтелектуального відеоспостереження. З початку року затримано 92 транспортних засоби, які перебували у розшуку. За допомогою інтелектуальних камер розкрито понад 50 злочинів.

В колл-центрі 102 введено міжнародну практику утримання дитини на лінії, поки не надійде допомога. За рік поліцейські допомогли 3 тисячам дітей, які звернулися на лінію 102.

Загалом до підрозділів поліції Донеччини надійшло понад 360 тисяч повідомлень. З них лише 14,4% — з ознаками кримінального правопорушення.

Детальну інформацію про роботу поліції за пріоритетними напрямками дивіться на слайдах.