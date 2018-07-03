Викрадення коштів, зібраних на лікування пораненої дитини

З банківського рахунку родини зникли 11,9 тисяч гривень, які небайдужі громадяни зібрали для хлопчика, травмованого вчора у Волноваському районі внаслідок вибуху невстановленого предмету. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, вживаються заходи для встановлення та затримання цинічних зловмисників.

До Центрального відділу поліції звернувся батько постраждалого хлопчика, який повідомив, що з його банківської карти зникли кошти, перераховані на ліки для сина. За життя дитини зараз борються лікарі, і на рахунку кожна копійка і кожна хвилина.

35-річний чоловік зазначив, що на короткий час зник зв’язок з карткою, прив’язаною до банківського рахунку. Коли зв’язок відновився, грошей вже не було.

За даним фактом слідчими Центрального відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Триває досудове розслідування.

Поліцейські встановлюють особи підозрюваних, які відібрали останнє у пораненої дитини. До оперативно-розшукових заходів задіяні досвідчені співробітники управління карного розшуку обласного главку.

Нагадаємо, вчора, 2 липня, в селі Златоустівка Волноваського району в руках у школяра 2004 року народження вибухнув невідомий предмет. Дитина з важкими травмами була госпіталізована в Маріуполь. За фактом травмування хлопчика відкрито кримінальне провадження за ч. 15, ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство)з приміткою «нещасний випадок». Слідство триває.