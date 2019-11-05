Поліцейські Донеччини викрили іноземця, який організував міжнародний канал торгівлі людьми. В Маріуполі чоловік вербував та відправляв жінок для сексуальної експлуатації до Швейцарії.

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, разом із детективами слідчого управління, бійцями роти поліції спецпризначення ГУНП в Донецькій області та прикордонниками під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили протиправну діяльність мешканця Туреччини.

В рамкам проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант» оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, отримали інформацію про іноземця, який відправляв українок для надання інтимних послуг закордон.

За допомоги меседжерів громадянин Туреччини вербував дівчат, обіцяючи високий заробіток – до 1000 євро на тиждень, та гідні умови проживання. Окрім того, за рахунок майбутньої зарплатні правопорушник оформлював їм документи для виїзду. Його спільником став мешканець Німеччини, який погодився відвести та супроводжувати маріупольчанок в якості повій до Швейцарії.

Відрядження жінок «на заробіток» до вказаної країни діяло за налагодженою схемою. Умовивши одну з них на сексуальну експлуатацію, чоловік пообіцяв їй додаткові 20% від суми з кожної дівчини, яку вона підшукає та передасть йому для вербування.

Після згоди двох «працівниць»зловмисник планував вивезти їх за межі України, проте при виїзді з Маріуполя були затримані поліцейськими. Наразі правоохоронці проводять необхідні обшукові заходи. Вирішується питання щодо повідомлення громадянину Туреччини про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання – від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.