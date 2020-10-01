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Викрили осіб, які займалися незаконною порубкою дерев

Опубликовано 07 Окт 2020

photo_2020-10-01_14-16-24Незаконну порубку припинено у лісосмугах біля селищ: Орловське, Приазовське та Шевченко. На місцях злочину виявлено автомобілі, завантажені розпиляною деревиною. За фактами розпочато кримінальні провадження.

За попередньою інформацією, встановлено, що четверо чоловіків провадили порубку дерев  без передбаченого на те дозволу. Встановлюється розмір завданих збитків.

Слідчі Кальміуського та Мангушського відділень поліції внесли відомості про події  до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень сплати штрафу або до 6 місяців арешту, або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

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