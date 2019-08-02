Последние новости

Викрили підозрюваного, що вчинив щонайменше 60 крадіжок майна з автомобілів

Опубликовано 05 Авг 2019

2deawgrdhОперативники та дільничні офіцери Центрального відділу поліції займалися пошуком зловмисника ще з літа 2018 року. Затримати рецидивіста вдалося патрульним поліцейським, які виявили його одразу після скоєння чергового злочину.

Зловмисником виявився раніше засуджений за скоєння майнових злочинів місцевий мешканець, 1983 року народження. На рахунку чоловіка щонайменше 60 крадіжок з автомобілів.  На даний час мешканець ще перевіряється до скоєння інших  аналогічних злочинів.

Аби викрити зловмисника, оперативники та дільничні офіцери Центрального відділу поліції проводили відпрацювання можливих місць скоєння злочину, влаштовували «засідки» та перевіряли місця можливого збуту краденого. Однак, чоловікові вдавалося бути «непоміченим».

Як виявилось, підозрюваний завжди орудував ножицями, якими відчиняв двері припаркованих у дворах автівок. У випадку, якщо відчинити двері автомобіля ножицями не вдавалось – розбивав скло у вікні та таким чином забирав все цінне, що знаходилось у транспортних засобах.

Патрульні викрили його у суботу ввечері, коли той чергового разу відправився на «роботу». Побачивши патрульних чоловік кинувся навтьоки, але втекти від правоохоронців йому не вдалося.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 185 Кримінального Кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Похожие сообщения

Оператор колл-центру 102 допомогла убезпечити неповнолітніх дівчат від п’яного чоловіка

Опубликовано 06 Авг 2019

Як вберегтися від вуличних грабіжників

Опубликовано 06 Авг 2019

Діти підтримали поліцейський челенж «За_check_in_ся з копом»

Опубликовано 05 Авг 2019

Поліцейські знайшли неповнолітнього маріупольця, який вчора вранці пішов з дому

Опубликовано 02 Авг 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-