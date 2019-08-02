Викрили підозрюваного, що вчинив щонайменше 60 крадіжок майна з автомобілів

Оперативники та дільничні офіцери Центрального відділу поліції займалися пошуком зловмисника ще з літа 2018 року. Затримати рецидивіста вдалося патрульним поліцейським, які виявили його одразу після скоєння чергового злочину.

Зловмисником виявився раніше засуджений за скоєння майнових злочинів місцевий мешканець, 1983 року народження. На рахунку чоловіка щонайменше 60 крадіжок з автомобілів. На даний час мешканець ще перевіряється до скоєння інших аналогічних злочинів.

Аби викрити зловмисника, оперативники та дільничні офіцери Центрального відділу поліції проводили відпрацювання можливих місць скоєння злочину, влаштовували «засідки» та перевіряли місця можливого збуту краденого. Однак, чоловікові вдавалося бути «непоміченим».

Як виявилось, підозрюваний завжди орудував ножицями, якими відчиняв двері припаркованих у дворах автівок. У випадку, якщо відчинити двері автомобіля ножицями не вдавалось – розбивав скло у вікні та таким чином забирав все цінне, що знаходилось у транспортних засобах.

Патрульні викрили його у суботу ввечері, коли той чергового разу відправився на «роботу». Побачивши патрульних чоловік кинувся навтьоки, але втекти від правоохоронців йому не вдалося.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 185 Кримінального Кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.