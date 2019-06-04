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Викрили жінку, яка підозрюється у обкраданні своїх роботодавців

Опубликовано 05 Июн 2019

наручникМаріупольчанка влаштовувалася на стажування до місцевих крамниць продавцем, але попрацювавши декілька днів викрадала усю касу та безвісно зникала. На рахунку зловмисниці 3 аналогічні випадки. Правоохоронці ще перевіряють її на причетність до скоєння інших.

З повідомленням про крадіжку грошей з каси крамниці до поліції звернувся місцевий підприємець. Чоловік підозрював у скоєному жінку, яка проходила стажування у закладі та зникла. Перевіривши інформацію, співробітники Центрального відділу поліції встановили, що стажорка надала роботодавцю недостовірні паспортні дані про свою особистість, але вже впродовж 2 годин проведеної розшукової роботи встановили її та затримали. Нею виявилася місцева мешканка 1969 року народження. Наразі встановлено, що з початку 2019 року жінка  вчинила 3 таких злочини.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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