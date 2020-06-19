Викрито міжрегіональний канал збуту метадону

Закладниця співпрацювала з ділками з Запоріжжя. При собі мала 32 згортки з метадоном та планувала отримати чергову партію наркотиків від «хазяйки». За ціною «чорного ринку» загальна вартість вилученої речовини з урахуванням наркопосилки сягає 120 000 гривень. Тривають слідчі дії.

Під час несення служби бійці роти поліції особливого призначення ГУНП в Донецькій області помітили, як перехожа намагається щось приховати біля будинку. Поліцейські зупинили невідому для перевірки документів та з’ясування обставин дивної поведінки.

Встановлено, що в той момент маріупольчанка збувала наркотичні речовини методом закладок. У затриманої правоохоронці виявили пакунок з розфасованим метадоном та зошит з точними місцями схову.

Для документування незаконної діяльності на місце була викликана слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

Поліцейські вилучили у дилерки 32 згортки з метадоном, майже стільки ж наркозамовлень вона встигла «закласти». Також з’ясувалося, що затримана чекає на чергову партію наркотиків від постачальниці з Запоріжжя. Геодані схованок жінка передавала замовникам.

На перший погляд продуктова посилка з крупою та пластівцями, проте всередині були заховані 207 згортків з метадоном, фасуванням по 0,25 грамів кожен. Наркозамовлення було вилучено.

Відомо, що один згорток коштував 500 гривень. Так, за роздрібною ціною «чорного ринку» загальна вартість вилученого наркотовару сягає 120 000 гривень.

Наразі поліцейські встановлюють канал надходження накротиків.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.