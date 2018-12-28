Викрито наркоаграрія, який перетворив прибудову будинку у наркотеплицю

Під час санкціонованого обшуку було вилучено 20 кущів наркорослин та 2 ємності з вже висушеною та готовою для споживання марихуаною.

Співробітники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з мешканців селища Кам’янськ зберігає вдома наркотики.

На місце було спрямовано дільничних офіцерів Кальміуського відділення поліції.

В ході проведення санкціонованого обшуку у прибудові будинку 48-річного мешканця поліцейські виявили та вилучили 20 кущів конопель, які чоловік вирощував у спеціально обладнаних горщиках. Крім того, було виявлено 2 ємності з вже висушеною та готовою для споживання марихуаною.

Як виявилось, чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків.

Все вилучене направлено на експертизу.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), та за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.