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Викрито наркоаграрія, який перетворив прибудову будинку у наркотеплицю

Опубликовано 04 Янв 2019

Маруиполь изьятие наркотиков 04.01.19 4Під час санкціонованого обшуку було вилучено 20 кущів наркорослин та 2 ємності з вже висушеною та готовою для споживання марихуаною.

Співробітники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з мешканців селища Кам’янськ зберігає вдома наркотики.

На місце було спрямовано дільничних офіцерів Кальміуського відділення поліції.

В ході проведення санкціонованого обшуку у прибудові будинку 48-річного мешканця поліцейські виявили та вилучили 20 кущів конопель, які чоловік вирощував у спеціально обладнаних горщиках. Крім того, було виявлено 2 ємності з вже висушеною та готовою для споживання марихуаною.

Як виявилось, чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків.

Все вилучене направлено на експертизу.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), та за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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