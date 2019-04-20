Викрито підозрювану у шахрайствах через надання інтим-послуг

Розмістивши на сторінках інтернету відповідне оголошення, жінка виманювала у користувачів гроші, після чого вимикала телефон. Наразі вона співпрацює з оперативниками карного розшуку обласного главку, а поліцейські встановлюють точну кількість потерпілих.

До поліції почали надходити повідомлення від мешканців з різних куточків Донеччини про те, що вони стали жертвою шахрайки. Всі, як один, розповідали одну історію: на одній з інтернет-площин потерпілі натрапляли на оголошення про надання секс-послуг. Воно містило і розцінки, і номер телефону, і детальні умови угоди. Однак після перерахунку грошей інформація і контактні дані змінювалися на нові, а послуги так і не надавалися.

«Опрацювавши та звіривши всі повідомлення, розшуковці встановили ознаки серійності та почали пошукові заходи. Незабаром було встановлено особу зловмисниці. Нею виявилася 24- річна мешканка Маріуполя, яка зробила цей вид заробітку основним джерелом прибутку», — розповідає начальник оперативно-пошукового відділу Управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області Дмитро Ногін.

За місцем її мешкання вилучено облікові зошити, мобільні телефони та інші носії інформації.

Раніше до поля зору підозрювана не потрапляла.

Наразі поліцейські встановлюють географію поширення шахрайської схеми та коло інших потерпілих. Підслідній інкримінується ч.1 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі або штраф.