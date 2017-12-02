Викрито сімейний підряд, що під виглядом соцпрацівників вчиняв крадіжки

Мешканка Маріуполя, прихопивши із собою невістку, викрадали золото і гроші, «працюючи під прикриттям» співробітників водоканалу. Одна відволікала, інша – обшукувала помешкання у пошуках цінностей. Співробітники карного розшуку ГУНП в Донецькій області затримали їх одразу після чергового злочину, речових доказів «дует» позбутися не встиг. Наразі вони підозрюються у вчиненні близько 15 аналогічних злочинів.

До поліції почали надходити повідомлення виключно від пенсіонерів про те, що після візиту соцпрацівників вони не знаходять своїх заощаджень, а іноді і ювелірних прикрас. Відпрацьовуючи наявну оперативну інформацію, оперативники встановили причетність до крадіжок двох жінок, одна з яких – мешканка Сумської області, яка переїхала до промислового міста до співмешканця. Разом з його матір’ю вони і розпочали свій «бізнес».

Схема була відточеною, ролі – чітко розподілені. Старша з жінок обходила квартири багатоповерхівок в пошуках самотніх пенсіонерів і під приводом звірки показів лічильників потрапляла всередину квартири. Потім розповідала власникам, що їм належить субсидія, оформити яку можна на місці. Поки лжеспівробітниця разом з господарями писала відповідну заяву, «в гру» включалася її поплічниця, яка заходила в приміщення через незамкнені двері та оглядала його в пошуках грошей. Діяла швидко, а на огляд витрачала лічені хвилини, оскільки розуміла, що схованок у пенсіонерів не багато.

В черговий раз «відпрацювавши» звичну схему, зловмисниці привласнили більше 3,5 тисяч доларів та 13 тисяч гривень, але покинути місце злочину їм завадили розшуковці, які блокували їх подальший маршрут.

Наразі триває досудове розслідування за кримінальним провадженням, відкритим за ч.3 ст.185 «Крадіжка, поєднана з проникненням в житло» Кримінального кодексу України. Подальші слідчі дії зі встановлення точної кількості потерпілих тривають.